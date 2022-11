Mapri Ehituse juht: vihmaga ei saa ringraja parimat aega sõita

KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar ja Mapri Ehituse juht Tarmo Roos leiavad, et riighangete regulatsioon on praegu valitseva volatiilse majanduskliima jaoks liiga jäik. Foto: Sigrid Kõiv

Seekordne Äripäeva TOPi saade räägib ehitusettevõtete TOPist ning stuudios on Mapri Ehituse juht Tarmo Roos ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Tarmo Roos ütles, et ootab juba kolmandat sügist järjest, et järgmine aasta tuleb rahulikum, kuid nii pole ikka veel läinud. „Iga järgmine aasta on olnud töökas aasta, mis tähendab seda, et teed tööd, aga raha väga palju alles ei jää,“ selgitas Roos.

