Kuhu tasub e-kaubanduses investeerida?

Anders Abel Net Groupist ja saatejuht Art Lukas. Foto: Äripäev

Tänases saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" räägib saatejuht Art Lukas ja Net Groupi juhatuse liige ja digitaalse kaubanduse suuna juht Anders Abel omnichannelist, e‑äri kasumlikkuse kasvatamisest ning sellest, kuhu tasub järgmisel aastal e‑kaubanduses investeerida.

Saates tuleb ka juttu sellest, et milline omnichanneli olukord hetkel Eestis on ning kuidas ta suhestub muu maailmaga. Samuti räägitakse ka sellest, kui kasumlik e‑kaubandus tervikuna on ning kuidas üldse omnichanneliga alustada ning miks see on vajalik ettevõtte jaoks.

Saadet toetab DPD Eesti.

