Kinnisvarabüroo juht: viimane poolaasta on toonud pikemaid kokkuleppeid

Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Putin peab pika sõja plaani

Putini sõda Ukrainas tundub Moskva poolt vaadatuna jätkuvat. Samal ajal toimuvad Euroopa energiaturgudel olulised muutused, mille just see sõda on käivitanud, kirjutab vaatleja Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi postituses.

Putini sõda Ukrainas tundub Moskva poolt vaadatuna jätkuvat. Samal ajal toimuvad Euroopa energiaturgudel olulised muutused, mille just see sõda on käivitanud, kirjutab vaatleja Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi postituses.