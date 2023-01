Investor Toomase liikmete ostuideed 2023. aastaks

Aasta põllumees: teraviljale ja piimale on alati turgu, köögiviljaga nii ladusalt ei lähe

Aasta põllumees 2022 Veiko Pak on seda meelt, et köögiviljakasvatuses sõltub see, kui palju ja mida kasvatada, suuresti ainult sellest, kellele ja kuhu saab saaki müüa.

