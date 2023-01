Kinnisvarainvestor hetkeolukorrast: ühetoaline Tallinna korter tasub alati ära

Finantsvabaduse saavutanud investor ja ettevõtja Gerda Rand rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis kinnisvarainvestori väljavaadetest 2023. aastal. Foto: Erakogu

Mikrokorterid, just ühe- ja kahetoalised, on kinnisvarainvestor Gerda Ranna sõnul kõige magusamad objektid. Investor hoiab praegu ka vaba raha, et õigel hetkel kortereid juurde osta.

“Meil on koostööpartneritega portfellis 36 mikrokorterit ja isiklikult oman veel nelja. Olen näinud, et läbi ajaloo on need ka kõige rohkem tootlust toonud,” põhjendab Rand Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma usku ühetoalistesse korteritesse. Investor avaldab ka, millisel piirkonnal hetkel silma peal hoiab.

