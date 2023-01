Audiitorid: inimeste aeg muutub järjest kallimaks

PricewaterhouseCoopersi juhatuse liige Eva Jansen-Diener ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar ütlevad, et uued regulatsioonid tekitavad vajaduse uute teenuste järele, kuid oluline on jälgida teenuse osutamise tõhusust. Foto: Sigrid Kõiv

Äripäeva TOPi saate teemaks on seekord audiitorite TOP. Stuudios on PricewaterhouseCoopersi juhatuse liige Eva Jansen-Diener ning KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

Eva Jansen-Dieneri hinnangul on uued regulatsioonid, näiteks ESG, tekitanud ka vajaduse uute teenuste järele. „Praegu toodetakse tuhandeid lehekülgi standardeid, mille alusel avaliku huvi all olevad ettevõtted, suurettevõtted ja ühel hetkel kõik ettevõtted peavad hakkama tootma jätkusuutlikkuse aruandeid ning audiitorid peavad neid auditeerima,“ ütleb Jansen-Diener. Seejuures on teenuse osutamise tõhususe kasvatamine ülioluline ja selleks võetakse kasutusele järjest uusi tehnoloogilisi lahendusi.

