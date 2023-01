Ära investeeri ettevõttesse, kus on vaid üks inimene juhatuses

Saates "Kasvukursil" räägiti ka sellest, et tihti joonistavad alternatiivturul kauplevad ettevõtted kasvuprognoosiks "hokikepi", mis võib investorit eksitada. Foto: Panthermedia/Scanpix

Statistika järgi on enam kui pooltel Firsti Northi alternatiivturul kauplevatel ettevõtetel juhatuses vaid üks inimene ning see sisaldab investori jaoks riske, sest firmas puudub jagatud vastutus, rääkis Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni liige Kristel Kivinurm saates „Kasvukursil“.

Priisalm lisas, et investoril peaks lamp peas põlema minema ka siis, kui audiitorfirmaks on mees-ja-koer-tüüpi-väikeettevõte, sest ka siis on investori riskid suuremad vaid ühe inimese vastutuse tõttu.

Räägime riskidest ja pettustest investeerimismaailmas ja sellest, kuidas end nende vastu kaitsta. Täpsemalt räägime sellest, mida peaks väikeinvestor jälgima erinevate investeerimisvõimaluste puhul ja alternatiivbörsile raha viies. Samuti sellest, mida saab õppida suurimatest pettustest.

