Rängast õnnetusest finantsvabaduseni: Gerda Rand jagab investeerimisele kaasa aidanud väärtusi

Investor Gerda Rand. Foto: Raul Mee

Investor Gerda Rand jagab viit väärtust, mis aitasid tal finantsvabaduseni jõuda.

„Need viis printsiipi kannavad mind siiamaani läbi elu, need on aidanud mul kõikidest raskustest üle saada ja on aidanud mul saavutada investeerimise esmane rahaline vabadus,“ rääkis Rand.