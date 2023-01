Surmasuust pääsenud endine tippsportlane annab parima soovituse investeerimiseks

Tippjalgratturina unistas Gerda Rand jõuda olümpiamängudele, kuid selle nullis liiklusõnnetus. Nüüd püüdleb ta finantsvabaduse poole. Foto: Raul Mee

Endine jalgrattur Gerda Rand pidi üle 15 aasta tagasi loobuma tippsportlase karjäärist, misjärel kukkus madalseisu. Ta aga ehitas end uuesti üles, jagades nüüd investeerimisele kaasa aidanud viit väärtust.

Gerda Rand on hea näide sellest, kuidas kõik ei lähe alati plaanipäraselt, kuid see ei tähenda, et uuesti tippu ronimine oleks võimatu. Nimelt ta töötas aastaid tippsportlase karjääri nimel, kuid saatuslik kohtumine veoautoga nullis tehtud töö päevapealt. Nüüdseks aga investeerimise juurde jõudnud naise varade väärtus on 772 000 eurot.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev