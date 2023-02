Euroopa Liit loob tööstuse elavdamiseks teekaardi

Karlis Goldstein ja Andrean Razumovski. Foto: Andres Laanem, Erakogu

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsiooni saates "Cleantech" räägime sel korral sellest, mis on GDIP ehk Euroopa rohelise kokkuleppe tööstuskava.

Saates tuleb juttu, mida tööstuskava Eesti jaoks tähendab. Saate teises osas tuleb juttu sellest, kuidas seenevalgust kanafileed teha ning miks Eesti idufirma Mati Foods sellega tegeleb.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuspoliitika nõunik Karlis Goldstein rääkis, et kuigi täpsem teekava Euroopa tööstuse tulevikusuundade osas selgub märtsis, siis käivad praegu juba läbirääkimised riigiabi andmise reeglite leevendamise osas.

"Plaan põhineb konkreetsetel sammastel – toormed ja kuidas toormeid tulevikus kätte saada. Teine punkt on, kuidas parandada konkreetselt tööstuse enda olukorda – need meetmed lähevad suuresti rohetehnoloogia valdkonda. Kolmandaks on elektrituru reformimine, mis võiks paljudele ettevõtetele huvi pakkuda," sõnas Goldstein.

Mati Foodsi tegevusi ja mükovalku tutvustab ettevõtte kaasasutaja Andrean Razumovski. Saatejuht on Mart Valner.