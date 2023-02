Operaili juht: õige hetk on laieneda Poolasse ja valmistuda Ukraina võiduks

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Foto: Raul Mee

Äsja Soome turult lahkunud raudteevedaja Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu tunnistas saates "Logistikauudised eetris", et praegu oleks õige hetk mõelda Poola turule sisenemisele ja valmistuda Ukraina uuesti ülesehitamiseks.

„Vahetult pärast Soome turult lahkumist võib see mõte tunduda esmapilgul pisut skisofreeniline, aga las ta siis tundub. Kuna aga Soomest lahkumise üheks põhjuseks võib pidada seda, et osa sealsetest kaubavedudest oli seotud Venemaaga, siis Poolas on Venemaa kaupade osakaal sisuliselt null,“ lausus Toomsalu.

Küll aga on tema hinnangul sealsel turul tohutu potentsiaal pärast Ukraina võitu. „Ukrainas ja Poolas on raudtee väga oluline transpordiliik ning kui läheb Ukraina uuesti ülesehitamiseks, on vaja hakata sinna vedama tohututes kogustes ehitusmaterjali, tehnikat ja palju muud,“ nentis Toomsalu.

Lisaks on tema sõnul tagumine aeg võtta Balti riikidel ühiselt ette kogu raudteesektori põhjalik reform. „Tegemist on sisuliselt sada aastat vana süsteemiga, mis on isegi Venemaa raudteest mitukümmend aastat maha jäänud. Kui siiani suutis Venemaa ja Valgevene kaupade transiit toita kõigi kolme riigi raudtee-ettevõtteid, siis muutunud oludes on Balti raudteefirmade tegevuse efektiivsemaks muutmine möödapääsmatu,“ ütles Toomsalu. Tema sõnul on üheks lahenduseks kindlasti raudteefirmade konsolideerumine.

Lisaks räägiti saates sellest, miks pidi Operail Soomest lahkuma, müüma maha oma vagunipargi ja lõpetama Tapal vedurite ehitamise, millised on omaniku ehk Eesti riigi uued ootused Operailile ning milline on Eesti raudtee olevik ja tulevik tervikuna.