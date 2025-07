Tagasi ST 04.07.25, 10:18 Parimate seas! Eesti pizzeria jõudis prestiižsesse edetabelisse Tallinna vanalinnas asuv Margherita Pizzeria & Trattoria on saanud teist korda järjest koha Euroopa parimate pitsarestoranide edetabelis, olles jõudnud 2025. aastal prestiižika TOP 50 PIZZA Europa nimekirja. Itaalia maitseelamusi pakkuv pitsarestoran pälvis sel aastal edetabelis 42 koha, olles seejuures tabelis ainuke toidukoht, kes tegutseb Eestis ja Baltikumis. Eelmisel aastal oldi 39 kohal.

Restorani juht Marek Jürgenson (paremal) tunneb heameelt oma tegusa tiimi üle, kellega koos igapäevaselt tegutsetakse.

Restorani juht Marek Jürgenson on uhke, et nende meeskonna igapäevased pingutused tunnustust leidnud on ning seda ajal, mil konkurents suureneb ja uusi tipptegijaid üha lisandub. Loorberitele siiski puhkama jääda ei saa, vaid taseme hoidmiseks tuleb usinalt tööd teha.

„Me soovime pakkuda oma külalistele mitmekülgset Itaalia kööki, kombineerides kvaliteetseid koostisosi ja traditsioonilisi retsepte. Menüüst leiab iga külaline midagi meelepärast alates autentsest pitsast kuni suussulavate pastadeni,“ rääkis Jürgenson ning lisas, et on suur rõõm, kui tehtud pingutusi märgatakse ja tunnustatakse.

“Kõik meie pitsad valmivad Itaalias valmistatud erilises Forni Moretti ahjus, mis omakorda tagab meie pitsadele ideaalse küpsusastme aga ei ole ka vähemtähtis kvaliteetse tooraine kasutamine, mis suuremalt jaolt saabub meile otse Itaaliast” lisas restorani peakokk Valentin Larejev.

Pitsad küpsevad erilises Forni Moretti ahjus ning tooraine tuleb suuremalt jaolt Itaaliast.

Tunnustus anonüümse spetsialisti hinnangul

„Euroopa TOP 50 pitsarestorani tunnustus on seda erilisem, et see põhineb anonüümse spetsialisti hinnangul, kes käib restoranides toitu proovimas ja hindab toidu autentsust ning maitseid, restorani teenindust, ooteaega ja kohapealset olustikku. See tunnustus innustab meid jätkama ning pakkuma parimat toiduelamust,“ jätkas Marek Jürgenson ning tänas kogu meeskonda.

Kõik huvilised, kes soovivad samuti osa saada ehedast Itaalia köögist, on oodatud hubasesse ja mõnusasse pererestorani kogema tõelisi Itaalia maitseid ning muidugi ka auhinna toonud pitsasid proovima. Margherita Pizzeria & Trattoria asub Tallinna vanalinna südames Noorsooteatri vastas, aadressil Lai 2.

Video tunnustusauhinna üleandmisest: