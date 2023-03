Arvamuslugude konkursil kirjutatakse sõja asemel näiteks tehisintellektist

Eduka Eesti konkursi viivad läbi Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe. Foto: Andras Kralla

Eduka Eesti arvamuslugude konkursile on laekunud kirjatükke alates tehisintellektist kuni pensionisüsteemini, kuid Ukraina sõjast ei ole seni veel keegi kirjutanud, rääkisid Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.

“Äkki me kuidagi loodame sisimas, et see ekstreemne ja õudne asi saab läbi. Aga võib-olla on ka see, et mõningad asjad on tehtud selles liinis riigi tasandil hästi,” pakkus Korv välja põhjenduse, miks pole arvamuslugude konkursil sõja teemat seni puudutatud.