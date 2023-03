Tarmo Tanilas: rumalus on piiramatu ressurss, mis külastab meid tihti

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas Foto: Jake Farra

Ainult õpetajad saavad parandada Eesti suurima vea, nemad on parim investeering, kirjutab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Iga inimene on ainulaadne, oma plusside ja puudustega. Mis on Eesti suurim viga? Kas kehv kliima, kuri naaber või väikene rahvaarv? Google teab õiget vastust: "Eesti kõige suurem viga on see, et liiga palju on lolle. Ja ongi kõik. See ongi meie suurim viga."