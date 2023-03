Riigil on kolm võimalust, mida Nordicaga peale hakata

Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on riiklik lennufirma kasumis ja omaniku ootused täitnud. Foto: Liis Treimann

Kui Eestil pole huvi ega võimekust investeerida Nordicasse seitsmekohalist summat, nagu Läti on pannud airBaltcusse, siis ei peaks Eesti ka riiklikku lennufirmat omama, ütles Triniti vandeadvokaat Tõnis Tamme.

Tamme rääkis saates „Triniti eetris“, et otsustajatel tuleks kaaluda, kas riik peaks hoidma Nordicat dividenditootluse eesmärgil, kas peaks kaasama strateegilise investori või müüma siiski uuele omanikule maha.

Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo lisas, et ääremaadel on tihti probleeme lennukliikluse ja ühendustega ning mitmekesiste otseühenduste puudumine ei ole ainult Eesti probleem. Uibo sõnul ei saa riik tugeva konkurentsi tõttu ilma peale maksmata riiklikku lennufirmat pidada.

Uibo sõnul on küsimus selles, kas kohalik lennufirma suudab pakkuda ühenduvust läbi sõlmjaamade samal moel nagu suuremad lennufirmad. “Vastus on, et loomulikult ei suuda,” ütles ta. „Pole ju mõtet lennata tiib tiiva kõrval Lufhansaga Frankfurti,“ lisas ta. Põhilised sõlmjaamad on teiste lennufirmade poolt kaetud ja Nordical neisse asja ei ole.

Uibo sõnul võib tekkida küsimus, mis on siis pildilt puudu. “Esmapilgul ei oskagi öelda, loomulikult on võimalik parandada meie ühenduste kvaliteeti,” ütles ta, kuid lisas, et see tähendaks aga riigipoolsete investeeringute tegemist. Ta rääkis, et Eesti lõunanaabrid näevad lennufirma omamist teistmoodi ning usuvad, et lennundusse ja ühendustesse investeeritud raha tuleb riiki kaarega tagasi.

Uibo sõnul on Eesti riigi kui omaniku ootus, et riiklik lennufirma oleks kasumis iseseisvalt ja seda Nordica täna ka on. Kasum tuleb siiski peamiselt lennukite ja teenuste pakkumisest teistele lennufirmadele allhankena. Kohalikku nõudlust otseliinide järele on täna liiga vähe või on see liiga spetsiifiline. Uibo sõnul ei näe juhtkond piisavat nõudlust n-ö punktist punkti otselendudel. “Me ei näe kohta, kus Excel positiivseid numbreid näitaks,” lisas ta.

Vandeadvokaadi ja samuti riigile kuuluva Transpordi Varahalduse juhatuse liikme Tõnis Tamme sõnul oli riiklikku lennufirmat luues vajadus säilitada otseühendused Eestiga, kuid tänaseks on turg palju muutunud ning see võimaldab lennundust vaadata teise pilguga.

Saates „Triniti eetris“ räägiti lennundusest. Täpsemalt sellest, mida on Eesti ja maailma lennundusele kaasa toonud kobarkriisid ja milliseid muutusi võib valdkonnas lähiajal oodata. Räägiti koroonakriisi mõjudest lennundusele, lähiriikide lennufirmade edust ja ebaedust, Tallinna lennuühenduste kvaliteedist ning rahvusliku lennufirma tuleviku väljavaadetest.