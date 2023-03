Luksuslik toode, kuid laisk müük peletab lõpuks eemale isegi fännid

Foto: Pexels

Seekord on "Nimed müügitahvlil" saates külas AIT-Nord juhatuse liige Marius Vahter, kes räägib enda teekonnast müügiinimesena ja eduka ettevõtjana. Seejärel võetakse koos saatejuhi Silver Roogeriga Dominate Salesist pulkadeks lahti üks Mariuse ostukogemus.

Saates saad vastused küsimustele:

– Kuidas kõigepealt müügiinimesena saada üle hirmudest ja ebamugavusest? Seejärel, kuidas ettevõtjana müügitöö üle anda nii, et kvaliteet ei kannataks?

– Milline on kliendi ootus, teadmised ja vajadused autot ostes või mõnda suuremat tehingut tehes?

– Kui palju see erineb sellest, mida müügiinimene arvab ja teab?

– Kuidas müügiprotsessis aru saada, kas kliendiks on inimene, kes ostab hinda või keegi, kelle jaoks on oluline saada maksimaalselt hea lahendus?

– Kui tugev on fänluse jõud valiku tegemisel ja mis juhtub, kui bränd hakkab oma mugavuse ja süvenematuse tõttu seda kuritarvitama?

– Vaatame, kui ohtlik kombinatsioon on kalli toote/teenuse peal valede eeldustega ja mugavustsoonis müügiinimene. Või veel hullem - kui ametis on müügitiimi juht / ettevõtte juht, kes laseb ühel kliendil seda korduvalt kogeda. Mida siis antud olukorras ette võtta juhina ning kuidas see ümber pöörata?