Kultuur veab majandust: mida on Indrek Kaselal õppida Tommy Cashilt

Ettevõtja Indrek Kasela rääkis saates oma kultuurilembuse tagamaadest ja investeerimisfilosoofiast. Foto: Liis Treimann

Andekust kopeerida ei õnnestu, kuid on asju, mida on Indrek Kaselal muusikult ja ettevõtjalt Tommy Cashilt õppida.

„Näiteks seda, kuidas ta oskab väga hästi tootestada oma asju ja seda rahaks pöörata,“ tõi Kasela välja saates „Kultuur veab majandust“. Tema sõnul hindavad paljud kõrvalseisjad vaid rahalist edukust, kuid põnev on Cashi puhul jälgida ka seda, kuidas ta on muusikamaailmast arenenud kaugemale – kunsti- ja moemaailma poole. Samuti on Kaselale eeskujuks see, kuidas on Tommy Cash oma tooteportfelli üles ehitatud. „Ilma asjata pole ta üks tipptegijaid maailmas,“ lisas Kasela.

Kultuurivaldkonna erarahastuse telgitaguseid avavas saates on külas ettevõtja ja kultuurisõber Indrek Kasela ning kunstigalerii Artrovert asutaja ja Eesti Kunstiakadeemia nõukogu liige Siim Raie.

Juttu tuleb sellest, miks ja kuidas toetab Kasela kultuuritegijaid, milline on tema investeerimisfilosoofia ja kuidas erinevad riigi- ja erarahastus. Samuti räägitakse sellest, millised ootused on külalistel uuele kultuuriministrile, mida peab Indrek Kasela ebaõnnestunud investeeringuks ning mida on Kaselal Tommy Cashilt õppida. Saadet juhib Gregor Alaküla.