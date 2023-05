Saunum otsib kokkuhoidu tööjõukuludest

Saunumi tegevjuht Henri Lindal Foto: Andras Kralla

Tallinna börsi alternatiivturul First North noteeritud Saunum üritab tänavu kulusid vähendada, et jõuda aasta lõpuks kasumisse, märkis ettevõtte juht Henri Lindal.

Lindal rääkis, et üks võimalus on kulusid vähendada turunduses. Ent samal ajal vaadatakse ka töötajate poole. Tegevjuht täpsustas, et tänavu on Saunum sõlminud kõigi töötajatega uued lepingud, et muuta boonusstruktuuri.