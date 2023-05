Artikkel

Hinnamuutused panid Hiiumaa kiletootjale põntsu: jooksime inflatsioonile järele

Stabiilsed aastad olid Dagöplasti riskide maandamise koha pealt uinutanud, rääkis firma tegevjuht Kulvo Pendra intervjuus. Foto: Raul Mee

Möödunud aastal hüppeliselt kallinenud materjalid ja energia viisid Hiiumaal tegutseva kiletoodete valmistaja kahjumisse. “Hinnamuutused võtsid meilt suure tüki raha ära,” rääkis Dagöplasti juht Kulvo Pendra.

Pendra sõnul on see seotud eelkõige sellega, et oluline osa ärist põhineb pikaajalistel lepingutel, mistõttu ei saanud inflatsiooni müügihindadesse kohe üle kanda. “Jäime järgijooksjaks sellele inflatsioonile,” rääkis Pendra.