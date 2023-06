Globaalne pilk: Euroopasse on teel uus võlakriis

Majandusekspert Kristjan Lepik hindab, et viimaste aastate nullintressi poliitika on Disneyland, millel pole mingit seost tegeliku eluga ja mis on nüüdseks pikaks ajaks möödanik. Foto: AFP/Scanpix

“Lõhki laenamine on amoraalne. Kui me võtame täna palju laenu, maksavad selle kinni meie tulevased põlved,” hindas majandusekspert Kristjan Lepik, kes ennustab, et lähiaastail räägib kogu maailm aina kasvavatest riigivõlgadest ning võlakriis pole kaugel.

Elu on läinud maailmas paremaks, kuid kliima ja laenu arvel. “Paraku hakatakse nüüd ootamatult arveid saama,” hindas Lepik saates “Globaalne pilk”. Tõusnud intressimäärad toovad kaasa üha krõbedamad laenumaksed ning see omakorda tähendab, et riikidel tuleb leida kas kärpekohti või hakata tõsiselt mõtlema tulude suurendamisele.