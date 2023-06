Innovatsioon tööstuses: Tartu suurfirma vähendab kulusid kolme projektiga

Foxway operatsioonide juht Oliver Kotkas. Foto: Raul Mee

IT- ja nutiseadmete ringmajanduse ning rentimisega tegeleval Foxway'l on arutlusel kolm automatiseerimisprojekti, mille seas on ka täisautomaatne ladu, rääkis ettevõtte operatsioonide juht Oliver Kotkas saates „Fookuses: tark tööstus“.

„Igal ettevõttel on see koht, kus maht jõuab sinnamaale, kus enam ei ole vaja ainult paindlikkust, vaid ka kuluefektiivset opereerimist,“ rääkis Kotkas lao automatiseerimise vajalikkusest.

Elektroonika ringmajandusega tegelev Foxway naudib praegu kiiret kasvu, sest rohetrend suunab aina enam kasutatud elektroonikat uuele ringile. Vanu seadmeid ümber töötlev ettevõte näeb, et kasv on küll kiire, kuid palju on veel minna.

Kuidas vanade seadmete ümbertöötlemist aga automatiseerida? Ettevõttel on praegu laual kolm suurt automatiseerimisprojekti, mille hulgas on äsja tööle hakanud pakkeliin, siselogistika robot ja täisautomaatne ladu.

Ettevõtte arengust ja plaanidest räägib operatsioonide juht Oliver Kotkas. Saadet juhib Harro Puusild.