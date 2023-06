Eesti Energia investeerib elektrisalvestisse ligi 30 miljonit

Joonatan Vinkel: kas kontoripõgenikke on üldse võimalik tagasi meelitada? Jah!

Hübriidtöö on tulnud, et jääda, kuid kontorid ei kao kusagile. Küll aga peab kontoripõgenike tagasimeelitamiseks pakkuma enamat kui lihtsalt kohta, kuhu tulla, kirjutab Softrendi kodumööbli ja Intuit by Softrendi kontorimööbli juht Joonatan Vinkel.

Hübriidtöö on tulnud, et jääda, kuid kontorid ei kao kusagile. Küll aga peab kontoripõgenike tagasimeelitamiseks pakkuma enamat kui lihtsalt kohta, kuhu tulla, kirjutab Softrendi kodumööbli ja Intuit by Softrendi kontorimööbli juht Joonatan Vinkel.