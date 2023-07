Kaja Kallas: mingit 50miljonilist kärbet ei ole!

Peaminister Kaja Kallas rääkis raadiohommikus, et järjest hakatakse välja tulema reformidega. Foto: Zuma/Scanpix

Peaminister Kaja Kallase sõnul praegu alles otsitakse riigieelarve kärped, ta andis mõista, et tegelik kärpemaht tuleb suurem ja saab avalikuks mõne kuu pärast.

Mingit 50 miljoni eurost kärbet ei ole, ütles peaminister Kaja Kallas intervjuus Äripäeva raadio hommikuprogrammile esmaspäeval, selle kallal alles töö käib.

„Mida ma ütlesin seal intervjuus, mida nüüd väga lõbusalt kasutatakse, on see, et ka 50 miljoni kärpimine on väga keeruline (intervjuus Vikerraadiole eelmisel nädalal – toim). Kui võtame tagasi 2021. aastasse, siis kõik ministeeriumid said kärpeülesande, mis oli 4% oma kuludest. See kehtib endiselt, see tuleb endiselt leida, lisaks siis need suured asjad,“ lausus Kallas.

Kallas meenutas 2021. aasta kärpimise algust, kust „tulid need prügikastide kärpimine ja kaitseväe orkester ja muu“. Kallase sõnul oli neil seekord soov vältida neid suuri karisid, mis tekitaksid inimestes pahameelt, et kokkuhoidmine on per se halb. "Seekord püüame teha nii, et kõik ministrid said ülesande mitte ainult vaadata ministeeriumi sisse, vaid ka allasutustesse, et kust on võimalik sisuliselt kokku hoida. "

Mida Kallas rääkis reformidest ja välistööjõust, saab pikemalt kuulata intervjuust. Intervjueeris Meelis Mandel.