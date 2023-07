Ökonomist: tööpuudus peabki kasvama

Ökonomist Kristo Aab näeb, et madal tööpuudus võikski kõrgem olla. Foto: Raul Mee

Kuna möödunud aastatel on mitmetes sektorites olnud töötajaid väga keeruline leida, on tööandjad oma töötajatest seni kümne kümne küünega kinni hoidnud. See aga ei pruugi majandusele jõukohane olla, rääkis ökonomist Kristo Aab.

“Võib-olla me oleme mingis valguses ülemehitatud teatud sektorites, teatud valdkondades. Kui me räägime, et eelmisel aastal oli meil väike majanduslangus, aga tööpuudus on ikka viie protsendi juures, siis see võib-olla ei olegi meile jõukohane, peaksimegi natukene sealt ülespoole liikuma,” rääkis Aab Äripäeva raadio hommikuprogrammis.