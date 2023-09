Äripäev eetris: eelseisev maksutõus tekitab külmavärinaid

Saates arutlesid (vasakult) Indrek Mäe, Neeme Korv ja Jaroslav Tavgen. Foto: Äripäev

Eesti majandus kukub juba neljandat kvartalit järjest. Esimese kvartali langus oli masuaegne 14%, kuid see on jäänud tähelepanuta. Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv pakub, et ehk aitab riigieelarve debatt diskussiooni elavdada. “Valitsus lihtsalt tõstab rohkem makse,” oponeeris talle Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.

Nädala olulisemaid sündmusi kajastavas saates tekkis ka küsimus, miks USA majandus kasvab isegi kõrgetele intressimääradele vaatamata. “Neil on vist rohkem kapitalismi, kuid meil on sotsialism,” pakub lihtsa lahenduse Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.