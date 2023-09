Vootele Päi: Aafrika riigipöörded ohustavad Euroopa julgeolekut

Gaboni kohalikud inimesed juubeldasid pärast hiljutist riigipööret. Foto: AFP/Scanpix

Viimati elas Aafrika riikidest riigipöörde üle Gabon, mis on jätk varem tekkinud mustrile, et lähipiirkonnas võtavad sõjalised jõud võimu enda kätte. See aga ohustab Prantsusmaa ja laiemalt Euroopa julgeolekut, ütles Prantsusmaa asjatundja Vootele Päi.