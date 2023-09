Venemaast sõltunud puidumüüjad kaotasid kuni poole müügitulust

Venemaast ja Valgevenest sõltunud puidumüüjad said kõrvetada. Foto: Liis Treimann

Paljud puidumüüjad on kaotanud kolmandiku ja isegi poole müügitulust ning vähenenud on ka ettevõtete kasumlikkus, selgus Äripäeva konkurentsiraportist.

“See muster on väga selgelt näha. Sõltumine Venemaast, Valgevenest – see on, nii palju kui ma mäletan, alati olnud nii, et see võib olla hästi tulus äri, aga poliitiliste riskide realiseerumisel tuleb hästi kiire kõrbemine,” rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.