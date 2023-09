Me oleme rikkad, näitab süvatehnoloogia buum

Ettevõtja ja ingelinvestor Ivo Remmelg Foto: Raul Mee

Üha aktiivsem fookus süvatehnoloogia idufirmade arendamisele on ühelt poolt sündinud poliitilisest survest ja avalikust rahast ning teiselt poolt investorite kasvavast huvist sektori vastu, ütlesid külalised "Ükssarvikute kasvulava" saates.

"See, et me Eestis näeme nüüd järjest rohkem ja rohkem süvatehnoloogia start-up'e, näitab tegelikult, et me oleme saanud või saamas rikkaks. Sellega saavad tegeleda ikkagi rikkad rahvad, sest need tehnoloogiad vajavad päris palju raha, et neid arendada. Ja siin kindlasti on abiks ka Euroopa Liidu poolt tulenevad toetusskeemid," rääkis investor Ivo Remmelg.