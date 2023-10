Mihkel Nestor: Hiina tiksuval kinnisvarapommil lõhkeda ei lase

SEB analüütik Mihkel Nestor Foto: Raul Mee

Kuigi Hiina kinnisvaras on aastaid püsinud üleval riskid, ei lase Hiina riik tekkida väga suurtel vapustustel, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor.

Nestor rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kui vaadata Hiina majandust tervikuna, siis praegune uudis majanduskasvust on positiivne, kuid samas on olnud ka selliseid kuid, kus tulemused on jäänud oodatust kesisemaks.