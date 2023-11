Artikkel

Reinsalu: ettevõtlike inimeste erakond on oravate asemel nüüd Isamaa

Isamaa juht Urmas Reinsalu rääkis raadiohommikus erakonna populaarsuse kiirest kasvust. Foto: Liis Treimann

Isamaa erakonna juhi Urmas Reinsalu sõnul on poliitiline maastik muutumas ning ühiskond on väsinud erakondade vastandumisest, mistõttu on Isamaa kiiresti populaarsust kasvatanud.

Reinsalu sõnas enesekindlalt, et kui varem oli ettevõtlike inimeste jaoks baasväärtust kandev erakond Reformierakond, siis nüüd on oravad sellest agendast kaugele nihkunud. “Ma võin öelda, et ettevõtlike inimeste erakond on tegelikult Isamaa,” sõnas ta.

Kui Isamaa peaks praeguste parlamendierakondade seast kellegagi valitsuse looma, siis Reinsalu sõnul on tal põhimõttelisi küsimusi ja probleeme nii Reformierakonna kui EKREga. “EKRE ei ole valitsemisküps,” ütles Reinsalu. Kui oravad peaksid toetuse kasvatamiseks sotsid või Eesti 200 valitsusest välja lööma, siis Reinsalu ei kujuta ette Isamaad Reformierakonna valitsuses.

Reinsalu rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis erakondadeülesest majanduskasvu plaanist ja rõhutas, et tööstused kui ka erialaliidud ei oota lubadusi rahaga üle kallamisest, et majandus madalseisust välja tuua.

Selleks, et majandus hakkaks kasvama, tõi Reinsalu välja kolm punkti, mida Isamaa teeks.

"Liitumisi tuleb veel"

Reinsalu sõnul on septembrist alates Isamaaga ühinenud 80 inimest. Oktoobris liitus erakonnaga EKREst välja astunud linnavolikogu liige Argo Luude, täna teatas ühinemisest neljakordne minister ja mitmekordne riigikogu liige Urve Palo. „Need ei jää viimasteks,“ lubas ta.

Intervjueeris Martin Johannes Teder.