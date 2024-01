Tööstusjuhid: jätkusuutlikkus on võimalus, aga kõik ei pruugi nõuetega hakkama saada

Anti Orav, Jaan Härms, Jaano Haidla, Priit Haldma (paremal). Foto: Johanna Adojaan

Saates "Tööstusuudised eetris" pakume kuulamiseks mullusel konverentsil „Tööstuse äriplaan 2024“ toimunud aruteluringi, mis keskendus jätkusuutlikkusele tööstussektoris. Oma mõtteid ja kogemusi jagasid Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla, Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ja protsessiseadmeid tootva Estanci tegevjuht Priit Haldma.

Priit Haldma rääkis, et iga turupööret kõik ettevõtted üle ei pruugi elada ja see on paratamatus. Haldma näeb rohepööret võimalusena ja sellest on ka Estanc lähtunud. „Kui ettevõtted selle trendiga kaasa ei tule ja turg pöördub, siis tõenäoliselt on varsti päris raske,“ viitas ta riskile, et jätkusuutlikkuse eiramine võib raskelt kätte maksta.

Ka Jaan Härms sõnas, et näiteks energiaalaste investeeringutega hiljaks jäänud või need edasi lükanud ettevõtted võivad raskustesse sattuda, sest keskkonna, tarbijaootuste või klientide ootuste tõttu tuleb seda kiirendatud korras tegema hakata. „Ja seda keskkonnas, kus rahal on kõrge hind,“ märkis Härms.

Jaano Haidla rääkis arutelus, et ülesanne number üks on rohepöörde lahtimõtestamine. „Eestlane peab seda asja võtma talupojamõistusega. Kõik, mis tuleb, ei pruugi alati 100% hea olla ja meie peame valima selle hea osa, mis sobib meie keskkonna, eluolu ja majandusega,“ rääkis ta.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.