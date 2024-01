Tarmo Pohlak: ehitustöö saamiseks võetakse üha suuremaid riske

Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. Foto: Raul Mee

Ehitusturul on konkurents märgatavalt suurenenud – pea igal hankel on üle kümne pakkuja ja töö saamise nimel võetakse suuri riske ja tehakse pakkumisi omahinna piirimail või isegi alla selle, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak saates "Eetris on ehitusuudised".

Samas sunnib suurenenud konkurents peatöövõtjaid asjadele otsa vaatama ja otsima võimalusi efektiivsemaks tegutsemiseks ja innovatsiooniks. „Tihti ei saada aru, et ehitusäri kasumlikkus on õhuke – ehitaja kasumlikkuse ootus on umbes 2 protsenti, samas kui kinnisvaraarendaja ootus on 20 protsenti. Nende vahel on kuristik ja see ongi osaliselt pingete allikas, sest kui joone all paistab vaid 2 protsent kasumit, siis on ehitajal eksimisruumi väga vähe,“ selgitas Pohlak pingelist olukorda.

Pohlaku hinnangul ongi Eesti turul peatöövõtjaid viimastel aastatel liiga palju olnud. „Ja see tingib konkurssidel olukorra, et alati leidub ehitaja, kes pakub „õiglase“ hinna ja on nõus ka sellele lepingule alla kirjutama,“ väitis ta.

Saates räägime ka tööjõuturust, kas töötajaid on juba lihtsam leida ja kuhu liiguvad palgad ja ehitushinnad. Kuidas suurendada lepingutes partnerlust ja usaldust?

Saates räägime ka, et Nordecon on jõudnud likviidsuses paremasse seisu, millest oma osa oli hiljutisel tütarfirma Nordecon Betooni müügil. „Julgen öelda, et oleme heas kohas ja vaatame hästi tulevikku. Selle aasta töödest on portfell juba 80–90% kvaliteetselt täidetud ja saame jaheneva konkurentsi tingimustes targalt uusi töid valida,“ vaatas Pohlak tulevikku optimistlikult.

Samuti räägime Eesti suurima puithoone Loodusmaja ehitusest, millega Nordecon on juba alustanud. Saame teada, millised väljakutsed selle ehitusega kaasnevad. Samuti sellest, kuidas riik saaks elavdada majandust ja aitaks august välja ja millal võiks olukord viimaste aastate kobarkriisidest stabiliseeruda.