Kuula! "Mälupäeva" uues saates pistavad rinda ringmajandusfirma ja IT-ettevõte

Foxway võistkond koosseisus Indrek Lukso, Johannes Aab, saatejuht Janar Tiiroja ning OIXIO IT tiimi liikmed Raul Pero ja Ermo Kiisk. Foto: Andres Laanem

Meelelahutuslikus mälumängusaates "Mälupäev" võistlevad kaheksa ettevõtte kaheliikmelist tiimi, sel korral viskuvad võistlustulle Foxway ja OIXIO IT.

IT- ja nutiseadmete ringmajandusega tegelev Foxway korraldab iga kuu ettevõttes mälumänge. Foxway tiimi kuuluvad ettevõtte e-kaubanduse müügijuht Indrek Lukso ja mobiili tootegrupi juht Johannes Aab.

Johannes ja Indrek on ühise tiimi all võitnud ettevõtte mälumängude kõik hooajad. Nad on väisanud erinevaid pubide mälumänge juba aastaid ja sealgi on mõni võit napsatud. Johannese tugevad küljed on geograafia, Ameerika ja ajalugu. Indreku meelisvaldkonnad on popkultuur ja veidrad faktid.

IT-taristu lahenduste ja seadmetega tegelevast firmast OIXIO IT asuvad saates teadmisi proovile panema ettevõtte üks asutajatest, juhatuse liige ja finantsjuht Ermo Kiisk ning OIXIO grupi brand manager Raul Pero.

OIXIOs tegutseb juba kolmandat aastat viktoriiniklubi. Igal hommikul tehakse pool tundi “trenni”, abiks Postimehe mälumängu ja Mälumängupiibli küsimused. Ermo osaleb Saku-Kiili mälumängus ja tunneb end mugavalt varia teemades. Raul aga kirjeldab end kui tugitooli mälumänguhuvilist.

Uus mälumängusaade

Saate käigus kõlab kokku kümme silmaringi avardavat küsimust, mida saatejuht ja küsimuste autor Janar Tiiroja esitab võistkondadele kordamööda. Osalejad saavad küsida vihjeid ja ka napsata vastasvõistkonna punkte. Järgmisesse saatesse pääseb edasi rohkem punkte kogunud võistkond.

Saatele annab hoogu töötukassa. Võidutiimile on ahvatleva auhinna välja pannud GoldTime.