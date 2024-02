Artikkel

Harju Elekter suurt orgaanilist kasvu enam ei näe

Börsiettevõte Harju Elekter avaldas kolmapäeval oma majandustulemused. Foto: Liis Treimann

Harju Elekter vaatab investeerimisel kinnisvara arendamise, tootmise laiendamise ja ka ettevõtete ostmise poole, rääkis börsiettevõtte finantsjuht Priit Treial.

“Peame strateegilist plaani, kuidas Harju Elektri kasvu jätkata,” sõnas Treial Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See kasv ei saa tulla enam kuigi suurel määral orgaaniliselt, vaid pigem peab tulema kas tootmise laiendamisest või ka ettevõtete ülevõtmisest.”

Samuti on investeerimisplaanid ka kinnisvaras, sest tööstusettevõte on ajalooliselt arendanud hooneid üürnikele. Treial kinnitas, et ettevõttel on pangaga head suhted ning püssirohtu selleks jagub.

Möödunud aasta Harju Elektri investeeringud olid madalad, kuna eelnevatel perioodidel investeeriti palju tootmisüksustesse ja kaasajastamisse ning mullu selleks vajadust enam polnud, selgitas Treial.

Lisaks rääkis Treial eile avaldatud Harju Elektri majandustulemustest, dividendipoliitikast, Skeletoni osalusest ja kodubörsi olukorrast.

Priit Treialiga vestles Juhan Lang.