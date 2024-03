Artikkel

Sõudmise kaheksapaat kui meeskonnatöö musternäide

“Mida lähemale me jõuame eesmärgile, seda rohkem kapslisse tõmbame. Fokuseerime sihile ja meeskonnale," kirjeldab tippsõudja Kaspar Taimsoo. Foto: Raul Mee

Sõudmise kaheksapaadilt on meeskonnatöö kohta nii mõndagi õppida. Kuidas spordimehe sihikindlus ettevõtlusesse edukalt üle viia?

"Tiim hakkab moodustama siis, kui kõigepealt paned paika baasväärtused ja eesmärgi. Näiteks, et me tahame tulla olümpiavõitjateks või maailmameistriteks. Me otsustame ühiselt, et see on meie eesmärk," rääkis tippsõudja, tudeng ja kiikingu maailmarekordi omanik Kaspar Taimsoo Gaselli kongressi laval.