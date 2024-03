Tööstur: me ei räägi, mis on hästi, vaid paneme veel puid alla, ja see jõuab kiiresti välisturgudele

Moderaator Aigar Vaigu (vasakult), ettevõtja ja GScani asutaja Andi Hektor, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas ning ettevõtja ja Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois. Foto: Raul Mee

Saates "Tööstusuudised eetris" pakume kuulamiseks aruteluringi 14. märtsil toimunud tööstussektori suursündmuselt „Tark tööstus 2024“.

Vestluses „Eesti (tark) tööstus ei paista maailmas piisavalt silma – kuidas võita uusi turge?“ osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas, metallitööstuse Radius Machining asutaja Veljo Konnimois ning GScani kaasasutaja ja teadlane Andi Hektor. Vestlust juhtis Aigar Vaigu.

Veljo Konnimois sõnas arutelus, et meil on keeruline teha läbimurret ja saada uut rahastust, aga kui teeme, saame tihti meedias vastu näppe. „Isegi GScan on saanud vastu näppe, et kas see on ikka päris õige asi. Fibenol, Comodule saab. Me ei räägi nendest lugudest, mis on hästi ja mida me sellest olukorrast õppisime. Me paneme hoopis puid alla ja demotiveerime. See info jõuab väga kiiresti välisturgudele ja siis on ka raske viia välja sõnumeid, et oleme ägedad,“ selgitas Konnimois.

