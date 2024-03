Jüri Käo: börsile on vaja rohkem riigiettevõtteid

TKM Grupi suuromanik ja nõukogu esimees Jüri Käo eilsel aktsionäride üldkoosolekul. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsi paigaloleku lahendaks uute ja suuremate ettevõtete tulek börsile, leidis Tallinna Kaubamaja Grupi ehk uue ärinimega TKM Grupi suuromanik ja nõukogu esimees Jüri Käo.

“Eks ikka on vaja rohkem ettevõtteid börsile,” leidis Käo, kuidas saada Tallinna börs liikuma. Ta lisas, et riik peaks panema börsile rohkem ettevõtteid ning need tekitaksid börsiturule suurema likviidsuse.

Seejärel liiguksid ka aktsiahinnad paremini. “Me oleme maru-maru pisikesed ja see on see häda,” selgitas Käo.

Lisaks rääkis TKMi suuromanik, et vaatamata geopoliitikale on ettevõtte aktsionäride arv kasvanud, mille üle tal on hea meel. Ka tuleb juttu Eesti majandusest.

Jüri Käod intervjueeris Merian Tiirats.