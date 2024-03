Väikeinvestor: Tallinna Kaubamaja on kindel, aga müün maha

Eile toimus TKM Grupi aktsionäride üldkoosolek. Foto: Andras Kralla

Kuigi Tallinna Kaubamaja Grupil ehk uue ärinimega TKM Grupil pole suuri riske, mõtleb väikeinvestor Kaarel Kõuts siiski aktsiate müümisele ning tahab osta USA tehnoloogiaaktsiaid.

“Ei näe suurt ohtu, toitu on vaja ikka osta,” vastas Kõuts küsimusele, kas TKMile lasub suur geopoliitiline oht. Kui aga autosegment peaks langema, on börsiettevõttel viis erinevat valdkonda ning see hajutab riske, selgitas investor.

“Pigem on stabiilne ja kindel,” sõnas Kõuts TKMi aktsia kohta, kuid ta tunnistas peagi, et mõlgutab aktsiate müümise mõtteid.

Investor soovib edasi vaadata USA börsile ning osta tehnoloogiaaktsiad, mis praegu rallivad.

Lisaks kuuleb intervjuust värskeid muljeid TKM Grupi aktsionäride üldkoosolekult.

Kaarel Kõutsiga rääkis Merian Tiirats.