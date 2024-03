Rohesertifikaadiga ärihoone meelitab nii kliente kui investoreid

Hoone omanike surve jätkusuutlikkusega tegeleda tuleb tihti klientidelt, selgub saatest. Foto: Scanpix/Panthermedia

Aina enam räägitakse ärikinnisvara haldamisel jätkusuutlikkusest. Kliendid eeldavad juba praegu, et kinnisvara haldajad panustavad teemasse reaalsete sammudega. Ka rahastajate kaalukauss vajub keskkonnateadlike haldurite poole, kinnitab Foruse kinnisvara jätkusuutlikkuse juht Kairi Nõulik.

Foruse Experti äriliini juht Alex Roost selgitab saates “Kõik ärikinnisvarast”, et hoone elukaarest on hoone haldamine kõige kulukam ja pikaajalisem osa – see moodustab 70–80% kogu hoonega seotud kuludest.

„Seetõttu tulebki ressursitõhusale ärikinnisvara majandamisele mõtlema hakata juba siis, kui hoonet projekteeritakse. Kui hoone tulevasel omanikul tuleb idee hoone ehitada, siis on õige aeg kaasata haldamise ja jätkusuutlikkuse eksperte,“ kinnitas Roost.

Kairi Nõuliku sõnul saab kõik alguse jätkusuutlikust haldusest. „Tuleb mõista, et tegevus hõlmab palju rohkemat kui ainult energiakasutust. Jätkusuutlikkuse alla käivad kogu süsinikujälg ja keskkonnamõju, mida hoone tekitab oma elukaare jooksul,“ sõnas ta.

Nõulik lisab, et nii rentnikud kui rahastajad jälgivad üha enam kinnisvaraobjektidega seotud valikuid tehes, kas hoonel on rohesertifikaat. „Sertifikaat on ühtlasi kõrge kvaliteediga ärikinnisvara tunnuseks. Hooned, mis on selliselt sertifitseeritud, on A-klassi tipud ja neid eelistavad rahvusvaheliste kontsernide kohalikud harud, kelle sisemine strateegia on häälestatud keskkonnateadlikule maailmavaatele,“ tõdes Nõulik.

