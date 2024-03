Lenno Uusküla: ettevõtjad on pööranud pilgud USAsse ja Lõuna-Euroopasse

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Soome ja Rootsi kehv majandusseis on ärgitanud Eesti ettevõtjaid minema Lõuna-Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kuna Soome ja Rootsi turg on ära kukkunud, otsivad ettevõtted uusi väljundeid. See näitab, et ettevõtetel on puhvrit, et uutele turgudele laieneda, nentis Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ökonomisti sõnul suunduvad ettevõtjad Lõuna-Euroopasse. “Kui vähegi võimalik, tasub see ära, sellepärast, et seal majanduskasvu jagub,” sõnas ta.

Samuti on kasvanud teenuste eksport USA turule. “Eesti ettevõtted on aru saanud, et USA turg kasvab ja ta on väga suur,” ütles Uusküla. “Kui sa isegi oled seal väike tegija, siis need mahud on Eesti ettevõtte jaoks momentaalselt väga suured.”

Uusküla selgitas, et Soome ja Rootsi turud pole siinsete ettevõtete jaoks kadunud. Kui need taastuvad, siis ka Eesti kasv on kiire, sõnas ta.

Lisaks rääkis Uusküla Luminori majandusprognoosist, millistel sektoritel läheb kehvasti ja millistel läheb praegu hästi.

Lenno Uusküla intervjueeris Aivar Hundimägi.