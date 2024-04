Peeter Luikmel: Venemaa jaoks tulevad Ukraina rünnakud väga kehval ajal

Ehitusjuht: hinnalangust ehituses on vedanud just kohaliku toote odavnemine

Eelmise aasta septembriga võrreldes on ehituses sisendhinnad kohati langenud 5–10%, aga seda mitte kõigis segmentides, ütles Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni juht Marek Hergauk. Odavamaks on tema sõnul läinud just kohaliku tootja materjal ja seadmed.

