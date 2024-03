Uudised

USA tahab peatada Ukraina rünnakud Venemaa naftatehastele

Rjazani naftarafineerimistehas Venemaal sai tabamuse 13. veebruaril. Foto: Video Obtained By Reuters

USA on kutsunud Ukrainat üles lõpetama rünnakud Venemaa energiainfrastruktuuri vastu, hoiatades, et droonirünnakud võivad tõsta nafta hindu maailmas ja provotseerida kättemaksu, kirjutas Financial Times.

Leht kirjutas kolme asjaga kursis oleva inimese ütlustele tuginedes, et Washington on korduvalt edastanud hoiatusi Ukraina riikliku julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure direktoraadi GUR kõrgematele ametnikele.