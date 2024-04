Margus Kaasik: Euroopa on gaasist pungil, aga ühel juhul võib tekkida probleem

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik Foto: Liis Treimann

Euroopa on saanud hakkama Vene gaasi asendamisega edukalt ja varustatus on hajutatud, ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

Kaasik märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Venemaa torugaas on suuresti asendunud LNGga. Gaasi tarbimine Euoopas on aga väiksem, mistõttu on ka varustatus piisav. Euroopa LNG-terminalid ei pea töötama isegi täisvõimsusel.

Kaasik sõnas, et mure võib tekkida siis, kui on väga külm talv ja tarbimine suureneb. Samas paistab praegu vastupidine olukord, kus gaasi hind on ka tulemas allapoole.

Lisaks rääkis Kaasik intervjuus Balticconnectori mõjudest Soomele ja ka Eestile ning mis saab siis, kui see saadakse taas tööle.

Intervjueeris Kristjan Kurg.