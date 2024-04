Saated

25. aprill kell 11:00







Ettevõttepõhine mikrokraad, kellele ja miks?

Kurmet Kivipõld (vasakul), Merilin Metsma ja Urmas Uiboaid. Foto: Andres Laanem

Mikrokraadiprogrammid on üsna lühikese ajaga leidnud kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul ning on õppijate poolt hästi vastu võetud. Eesti Energia ja Tartu Ülikooli koostöös on sündinud täiesti unikaalne ettevõtte oma töötajatele suunatud mikrokraadi formaadis arenguprogramm: „Enefit mikrokraad: kaasaegse strateegilise juhi meistriklass”.

"Õppetunni" saates räägime juhtidele suunatud arenguprogrammist lähemalt, ideest teostuseni: kust sündis vajadus, miks just mikrokraad, kuidas programm erineb tavapärasest koolitusest ja millised on esmased kogemused õppetegevusest. Saatekülalised on Merilin Metsma, Eesti Energia arengupartner, Urmas Uiboaid, Eesti Energia töökeskkonna ja heaolu valdkonna juht, ning Kurmet Kivipõld, Tartu Ülikooli juhtimise kaasprofessor ja juhtimise õppetooli juhataja.

Saadet juhib Katre Savi.