Masinatööstuse liidu juht: Bolti lobis oli huvide konflikt sisse kirjutatud

Majandusministeeriumi ametnik peabki ettevõtja soovidest ja riigi huvidest looma terviku, kuid sel nädalal lahvatanud Bolti lobistamiskaasuses on süüd näha idufirmal, rääkis masinatööstuse liidu värske juht Andri Haran.

“Nad ju teavad seda, kuidas huvide konflikt tekib ja kus see on. Saata kiri Sandra Säravale ja öelda, et teeme nüüd midagi, siis seal on sisse kirjutatud, et seal on viga sees. Sellist asja ei oleks tohtinud tehagi,” kritiseeris Bolti lobitööd Haran, kes alles nelja nädala eest töötas ise majandusministeeriumis tööstusvaldkonna juhina.