Bolti president: ametnikele valmis eelnõude saatmine on normaalne

Bolti president Jevgeni Kabanov kavatseb täna vastu võetud direktiivi vastu Eestis lobistamisega jätkata, kuna seadus ähvardab nende ärimudelit drastiliselt muuta. Pooled autojuhid võivad töö kaotada, nimetab ta. Foto: Andres Haabu

Ametnike jaoks eelnõude valmis kirjutamises pole midagi erakordset, ametnikke tulebki aidata, ütleb intervjuus Bolti president Jevgeni Kabanov, kelle töö on muu hulgas lobistamine Eestis ja Euroopas.

Täna tõusis mitmetes Euroopa riikides tegutsev Bolt rahvusvahelise tähelepanu keskmesse. Selgus, et ettevõte oli saatnud Eesti majandusministeeriumile kirja, kus oli vormistanud riigi nimel seisukohad üleeuroopalise platvormitöö direktiivi vastu. See direktiiv ei ole ole Boltile soodne.

Kiri saadeti majandusministeeriumi töötajale Sandra Säravale, kes varem töötas Boltis ja vastutas seal regulatiivsete suhete eest. Ministeerium väidab, et Särav ei ole uues ametis platvormitöö teemaga tegelenud ning ettevõttest tulnud dokumenti ei ole kasutatud.

Kabanovi sõnul võib täna Euroopa Parlamendis vaatamata Bolti lobile vastu võetud seadus halvimal juhul tähendada ettevõtte jaoks suuri ärimudeli muudatusi ning jätta tööta pooled platvormil töötavad inimesed. Aga sel ei pruugi ka üldse mõju olla – sõltub sellest, kuidas Eesti valitsus direktiivi rakendab.

Lobitööd Bolt kindlasti jätkab ning Kabanovi sõnul on tal palju isiklikke suhteid ametnikega – ja see on normaalne.

Ma saan aru, et Bolt oli selle direktiivi vastu. Nüüd on see vastu võetud. Mida te edasi teete, kuidas see teid mõjutab?