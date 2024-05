Marko Oolo kolm komponenti, millega on miljonäriks saamine paratamatu

2024 aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oolo, kes on oma portfelli juba suutnud kasvatada nullist enam kui miljoni euroni. Foto: Julia Laidvee

Aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oolo, kes on oma portfelli juba suutnud kasvatada nullist enam kui miljoni euroni, tõi saates esile rikkaks saamise kolm põhikomponenti, mis on olulised miljonilise portfelli jõudmiseks.

“Need on algkapital, aeg ja tootlus,” rääkis Oolo värskes “Investeerimisportfell 2030” saates.

Üldiselt neid kolme samal ajal ei ole, tõdes ta. Noortel investoritel on vähem algkapitali, kuid rohkem aega, vanematel investoritel aga vastupidi.

Oolo meenutas saates oma investeerimisteekonna algust, kui pani fookuse sissetuleku suurendamisele. “Tootlus tuleb hiljem lumepalliefektina kaasa,” lisas Oolo.

Aasta investor rõhutas, et eduka portfelli loomine ja rikkaks saamine ei sõltu ainult finantskapitali olemasolust ja tootlusest, vaid ka sellest, kui palju aega investoril on kapitali kasvatada. Ta on kindel, et kui noor inimene suudab säästa 30–50% oma sissetulekust ja teeb tarku finantsotsuseid, on miljonäriks saamine vältimatu.

Lisaks rääkis Marko Oolo põhjalikult investeerimisportfelli koostamisest ja haldamisest. Tema alustas oma investeeringute haldamist Exceli tabelitega, kuid nüüd on ta liikunud üle enda välja töötatud portfellihaldustarkvarale, mis võimaldab portfelli efektiivsemalt jälgida. Ta ütles, et investeerimisajaloo hoidmine ja süstematiseerimine on oluline, et mõista oma investeeringute tootlust ja teha tulevikus informeeritud otsuseid.

Tema sõnul on küll oluline jälgida turutrende ja makromajanduslikku olukorda, kuid teha otsuseid pigem oma pikaajaliste eesmärkide ja strateegiate põhjal.

Saadet juhib Andre Anni Äripäeva börsitoimetusest.

