Roosaare ja Oolo osalusega Marienholmis kerkivad korterid otse Haapsalu merekaldale

Marienholm on Läänemaa läbi aastasaja suurim terviklik elamuarendus. Haapsallu eraldi poolsaarele kerkivad elegantsed moodsa suvitusarhitektuuriga kortermajad, promenaad ja paadisillad. Majad asuvad merepiirist vaid 20m kaugusel ning vaade avaneb Läänemere laguunile – siruta vaid käsi välja ja peaaegu tunnedki sõrmeotstes merd. See on vaade, mis paneb kõik muu unustama.

Marienholmi arendaja Scandium Kinnisvara juht Maido Lüiste rääkis lähemalt, kuidas selline sajandiprojekt on teoks saanud ning mida juba aasta pärast Marienholmilt leiab.

Alustasite varakevadel ehitusega. Mis siia tänaseks juba väga tuntud projekti kerkimas on?

Tõsi, alustasime veebruaris esimese etapi hoonete ehitusega, teedeehitus sai alguse juba novembris. Poolsaare esimesse kolmandikku kerkib aasta jooksul viis villaliku arhitektuuriga kortermaja koos 50 mereäärse korteriga. Ehitame välja korraliku ligipääsutee ning rajame hooneid kaitsma luidete moodi rohedüünid, mis toovad poolsaarele tuule ja mere eest varjestust. Hooned ise on tõstetud – esimene elukorrus asub tavahoone teisel korrusel, merepinnast ca 4m kõrgusel. Nii ei jõua vesi isegi sajandi suurima tormi korral elukorrusele.

Arenduse edasistes etappides lisandub maju juurde, samuti poolsaarele kohvik ajaloolisse veetorni ning restoran kunagisse uhkesse viljaaita täitsa poolsaare tipus. Lisaks on tippu planeeritud väikesadam paatidele ja väiksematele jahtidele.

Milliseid kortereid ja kodusid Marienholmist leiab?

Ülemistel korrustel saavad oleme avarad penthous-id koos 360-kraadiste vaadetega Haapsalule, merele ja laidudele. Alumistel korrustel on hea kombinatsioon erineva tüüpsusega kortereid. Siin on nii 2-toalisi kompaktsemaid suvituskortereid kui ka tõeliselt avaraid läbi kahe korruse kõrguvaid linnamaja stiilis kodusid, kus elutuba avardub läbi mõlema korruse kõrgusesse ja piirneb suure merepoolse nurgaaknaga otse rannikul.

Kõigil korteritel on avarad rõdud, suurematel korteritel koos võimalusega osa rõdust klaasiga sulgeda, et suurepärast atmosfääri nautida ka tuulisema ilmaga. Ülemistel penthous-idel tekib võimalus terrassist teha eraldi avar korterilaiendus, koos mullivanni, haljastuse, einestamise- ning puhkealadega.

Asukoht on muidugi ainulaadne, sellist vist mujalt ei leia?

Asukoht sellisel pikergusel poolsaarel, mis madalasse merre vookleb, ümbritsedes eluhooned 2,2kilomeetrise rannaribaga, on tõesti eriline mitte ainult Eesti mõttes vaid kogu Euroopa mõistes. Teiseks ei tasu unustada, et asume Eesti ühes armastatuimas kuurortlinnas Haapsalus. Elutempo on siin rahulikum kui näiteks Pärnus, samas vürtsitatud kvaliteetsete kultuurisündmuste, heade sportimisvõimaluste ja maitseelamusi pakkuvate restoranidega. Linn sobib hästi neile, kes soovivad kiirest elutempost aega maha võtta, lõõgastuda ning ümbritsevat keskkonda nautida.

Kas Marienholmist tuleb suletud piirkond vaid siinsetele uutele elanikele?

Ei, vastupidi. Meie eesmärk on algusest peale olnud poolsaar taasavada. Soovime, et ala saaks omamoodi sihtkohaks, kuhu tulevad nii kohalikud kui ka külalised kaugemalt. Selleks loome siia poolsaart ümbritseva jalutusringi koos maalilise kallasrajaga. Poolsaare keskele tuleb avalik pargiala ning Marienholmi restoranist ja kohvikust võiksid saada tõelised tõmbenumbrid.

Meediast on läbi käinud ka kuuldus, et olete siia kavandamas SPA-hotelli?

Meie visioon oleks siia tõesti SPA-hotell rajada kui saame kokkuleppele ametkondadega. Haapsalu on uut moodsat SPA-hotelli oodanud juba ammu. Kaasaaegne SPA kauni veekeskusega suurendaks linnakülaliste arvu ning hoiaks linna ka talvisel hooajal enam siseturistide radaril. Haapsalul on suur potentsiaal tõusta taas moodsaks terviseturgutamise ja lõõgastumise sihtkohaks. Antud asukoht poolsaare alguses oleks SPAle väga unikaalne – igast hotellitoast, restoranist ning ka SPA-alalt saaks avaneda kaunis merevaade. Ka visuaalselt sobiks kaunis SPA-hotell siia väga hästi.

Marienholmi arendus hõlmab kogu suurt poolsaart otse Haapsalu linnas. Miks me sellest kohast varem midagi pole kuulnud?

Marienholmi poolsaar, vana nimega Krimmi holm on olnud aastakümneid suletud ala. Alates neljakümnendatest asus siin võimas kalatsehh, kuhu pääsesid vaid tsehhi töötajad. 90ndate lõpus lõpetas kalakombinaat tegevuse ja sulges oma uksed, millega ühiselt suleti ka täielikult ligipääs poolsaarele. Seeõttu ei ole siia Vasikaholmi kõrvale inimesi sattunud. Haapsalu õitsengu ajal 1880ndatel oli piirkond aga Haapsalu arengule väga oluline. Siin asus linna suurim sadam, kuhu maabusid ka kõrged külalised, kes kuurortlinna vastavatud sanatooriume külastasid. Nii on mööda poolsaart linna poole suundunud mitmed väga tuntud riigipead.

Marienholm on väga suur projekt. Kas Scandium on seda üksi arendamas?

Scandium Kinnisvara on projekti juhtimas ja korraldamas, kuid tegu on väga suure Eesti tipp-spetsialistidest meeskonnaga, kes arendust ellu kutsub. Poolsaare visioon sündis koostöös What If agentuuri Juhan Kangilaski ja Maria Freimanniga. Hoonete arhitektid on 3+1 arhitektid, maastikuarhitektideks on Tajuruum ning sisearhitektideks KAMP arhitektid. Samuti kaasasime aasta tagasi projekti nimekaid investoreid, kelle seas on näiteks investeerimisteemade eestkõnelejad Kristjan Liivamägi, Marko Oolo ja Jaak Roosaare. Ehitajaks on Mitt&Perlebach. Nii on projekti tiim väga tugev. Ka klientide tagasiside on olnud väga hea - ehituse alguseks on pool esimesest etapist müüdud ning näeme jätkuvat tugevat huvi.