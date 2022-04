Börsiuudised

Äripäev

24. aprill kell 15:03 Jaga lugu:







Häkkerid panid Marko Oolo krüptokontolt pihta kopsaka summa

Marko Oolo hoiab krüptos vaid väikest osa oma portfellist. Foto: Andras Kralla

Investor Marko Oolo kirjutab oma blogis, et häkkerid panid ta krüptokontolt pihta 12 000 dollarit.

Oolo kirjutab, et kui ta logis oma krüptokontole sisse, märkas ta, et kontol peaks olema rohkem raha, kui lehekülg talle kuvas. Pärast otsimist mõistis Oolo, et ta Metamaski kontole on sisse häkitud, positsioonid likviidseks tehtud ning raha ära varastatud. Kokku varastasid häkkerid ligi 12 000 dollari ulatuses krüptovarasid, kirjutab Oolo.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev