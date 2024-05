Suurtootja austab traditsioone: Onu Eskimo originaalretseptid on Balbiinos endiselt kasutusel

AS Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre. Foto: Mari Rostfeldt

Eesti esimene jäätisemeister Evald Rooma, keda rahvasuus Onu Eskimoks kutsutakse, oli esimene, kes alustas jäätise tööstuslikku tootmist Eestis. Ta pärandas oma originaalretseptid Balbiinole, mida kasutatakse tänase päevani.

ASi Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre rõhutas, et nagu originaalretseptides, on ka tänapäeval kohalikul toorainel oluline osa. Enamik kasutatavast koorest on pärit Eestist.

Saates selgitas Tääkre, et uute maitsete väljatöötamine on pikaajaline protsess, mis kestab vähemalt aasta. See hõlmab turu-uuringuid, paljude maitsekombinatsioonide katsetamist ja lõpuks toote jõudmist testgrupini. Ühtlasi maitstakse Balbiinos igal hommikul kogu eelmise päeva toodangut, et selle kvaliteedis veenduda, “Töötajatel ei ole selle vastu midagi,” kinnitas Tääkre, sest jäätis maitseb kõikidele.

Kaitseministeerium korraldab pilootprojektina reservväelaste nädalat. Sellega seoses tõi Balbiino turule Reservväelaste jäätise, mis on pakendatud digilaigulises mustris. "Iga müüdud jäätise pealt läheb 100% teenitud kasum Reservväelaste Fondi, mis toetab nende varustuse soetamist ja suhtluse edendamist. See on meie viis, kuidas toetame Eesti kaitsevõimet," selgitas Tääkre.

Kuidas käib tootearendus jäätiseäris? Milline Skandinaavias populaarne maitse on Eestis välistatud? Kuidas pääseda jäätise testgruppi? Millised on peamised erinevused praeguse tootmisprotsessi ja Onu Eskimo aegse tootmise vahel? Nendele küsimustele saab vastuse saatest, saadet juhib Keit Ausner.